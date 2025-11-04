Haberler

İzmir'de Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde A.T., motosikletli husumetlisi A.Y. tarafından tabancayla vuruldu. A.T. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli A.Y. polis tarafından yakalandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, A.T. (31) otomobilinde, yanına motosikletiyle yaklaşan husumetlisi A.Y. (22) tarafından tabancayla vuruldu. A.T., yaralanırken olaydan sonra kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheli A.Y. ise polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Eşrefpaşa Caddesi Katlı Otopark önünde meydana geldi. Caddede ilerleyen A.T.'nin kullandığı 34 GGU 279 plakalı otomobilin yanına motosikletiyle yanaşan A.Y., tabancayla ateş açtı. A.Y., ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin kaçma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sol kolundan yaralandığı belirlenen A.T.'yi, ambulansla, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.Y.'nin aralarındaki husumet nedeniyle A.T.'li vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan saldırganın açtığı ateş sonucu bir taksinin de isabet aldığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Sergen Yalçın ilk dönemini mumla arıyor

İlk dönemini mumla arıyor
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.