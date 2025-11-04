İzmir'de Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı

İZMİR'in Konak ilçesinde, A.T. (31) otomobilinde, yanına motosikletiyle yaklaşan husumetlisi A.Y. (22) tarafından tabancayla vuruldu. A.T., yaralanırken olaydan sonra kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheli A.Y. ise polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Eşrefpaşa Caddesi Katlı Otopark önünde meydana geldi. Caddede ilerleyen A.T.'nin kullandığı 34 GGU 279 plakalı otomobilin yanına motosikletiyle yanaşan A.Y., tabancayla ateş açtı. A.Y., ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin kaçma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sol kolundan yaralandığı belirlenen A.T.'yi, ambulansla, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.Y.'nin aralarındaki husumet nedeniyle A.T.'li vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan saldırganın açtığı ateş sonucu bir taksinin de isabet aldığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,