İzmir'de Hurdalık Yangınına 11 İtfaiye Aracıyla Müdahale

11 İTFAİYE ARACI, 33 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangınla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, alevlere 11 itfaiye aracı ve 33 personel ile müdahale edildiği belirtildi. Hurdalık ve kaynak atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıktıktan sonra alevlerin 5 eve de sıçradığı belirtilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı 3 evin tamamen, 2 evin ise kısmen yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığı da açıklandı. İtfaiye erinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,