İzmir'de Hurdalık Yangınına 11 İtfaiye Aracıyla Müdahale
İzmir’in Konak ilçesinde çıkan yangına 11 itfaiye aracı ve 33 personel müdahale etti. Yangın, bir saatte kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı 3 ev tamamen, 2 ev ise kısmen yanarak zarar gördü.
11 İTFAİYE ARACI, 33 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangınla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, alevlere 11 itfaiye aracı ve 33 personel ile müdahale edildiği belirtildi. Hurdalık ve kaynak atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıktıktan sonra alevlerin 5 eve de sıçradığı belirtilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı 3 evin tamamen, 2 evin ise kısmen yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığı da açıklandı. İtfaiye erinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,