İzmir'de hurda toplarken ölen kişinin vefatıyla ilgili iddianame hazırlandı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hurda toplarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Uğur Sürücüoğlu'nun vefatıyla ilgili kusurları olduğu ileri sürülen 4 kişi hakkında "taksirle 1 kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sürücüoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sürücüoğlu'nun 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkıma hazırlanan binada elektrik kablosunu kestiği sırada akıma kapılarak vefat ettiği vurgulandı.

İddianamede, inşaattaki hurdaları toplama izni verilen gündüz bekçisi A.U'nun hayatını kaybeden Sürücüoğlu'ndan yardım aldığı, binanın yıkım komisyonunu oluşturan diğer şüpheliler H.M.E, B.D. ve K.E'nin de gerekli önlemleri almamış olmaları nedeniyle kusurlu göründükleri, şüphelilerin bu şekilde üzerine atılı suçları işlediklerinden "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırması istendi.

Öte yandan, bilirkişi raporunda da mülk sahibi ve bina yıkım komisyonuna başkanlık eden H.M.E. ile komisyon üyeleri B.D. ve K.E'nin gerekli önlemleri almamaları nedeniyle asli kusurlu oldukları, binanın hurda toplama işini yapan gündüz bekçisi A.U'nun da olayın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğu belirtildi.

Sürücüoğlu'nun da yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu vurgulandı.