İzmir'de Hurda Deposunda Yangın Çıktı, 4 Eve Sıçradı

1) 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'de bir hurda deposunda çıkan yangın 4 eve de sıçradı (2)

İzmir'de bir hurda deposunda elektrik sayacından çıkan yangın, bitişikteki 4 eve de sıçrayan yangında alevler itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Hurda deposu ve 3 evde büyük oranda hasar meydana gelirken, 1 evin ise terası zarar gördü.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

2) SAMSUN'DA DELEGE SEÇİMİNDE ÇIKAN KAVGA KAMERADA

SAMSUN'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle seçiminde çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Seçimin düzenlendiği yerin dışında meydana gelen kavgada taraflar, birbirine yumrukla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgayı önleyip kontrol altına aldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.