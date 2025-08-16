İzmir'de Hurda Deposunda Yangın: 2 Saatte Söndürüldü

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'de bir hurda deposunda elektrik sayacından çıkıp, bitişikteki 4 eve de sıçrayan yangında alevler itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Hurda deposu ve 3 evde büyük oranda hasar meydana gelirken, 1 evin terası zarar gördü.

Kadir ÖZEN/İZMİR,