İzmir'de Hurda Deposunda Yangın: 2 Saatte Söndürüldü
İzmir'de bir hurda deposundaki yangın, bitişikteki 4 evi de etkileyerek büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri, alevleri 2 saatlik çabanın ardından kontrol altına aldı.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'de bir hurda deposunda elektrik sayacından çıkıp, bitişikteki 4 eve de sıçrayan yangında alevler itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Hurda deposu ve 3 evde büyük oranda hasar meydana gelirken, 1 evin terası zarar gördü.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel