İzmir'de Hurda Deposunda Yangın: 2 Saatte Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir hurda deposundaki yangın, bitişikteki 4 evi de etkileyerek büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri, alevleri 2 saatlik çabanın ardından kontrol altına aldı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'de bir hurda deposunda elektrik sayacından çıkıp, bitişikteki 4 eve de sıçrayan yangında alevler itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Hurda deposu ve 3 evde büyük oranda hasar meydana gelirken, 1 evin terası zarar gördü.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı

29 ilde FETÖ operasyonu! Birbirleriyle böyle irtibat kurmuşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.