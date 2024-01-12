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İzmir'de hükümlüler cezaevine gönderildi

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İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi. İ.A. ve H.A. isimli hükümlüler, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın kentte olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Ceza Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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