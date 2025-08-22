İzmir'de Hobi Bahçesinde Kaynak Yaparken Yangın Çıktı: 3 Gözaltı
İzmir'deki orman yangını soruşturmasında, hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile bahçe sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.
İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında; hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangının, hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkıp, ormana sıçradığı tespit edildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
