İzmir'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Haberler

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İzmir'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

İzmir'de yardım bahanesiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'de yardım bahanesiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla, Bayındır, Aliağa ve Menemen ilçelerinde yardım amaçlı odun ve koli dağıtma gibi bahanelerle evlere girilerek hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı kamyoneti belirleyen ekipler, Konak'taki bir adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan 3 kişi sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Şafak Yel - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Menemen, Aliağa, İzmir, Güncel, Haberler

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