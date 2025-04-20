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İzmir'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Karabağlar ilçesinde bir evden 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan A.A., polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Hırsızın, yakalanmamak için sokakta kıyafet değiştirdiği tespit edildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde girdiği evden 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan A.A., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelinin yakalanmamak için sokakta kıyafetini değiştirdiği ortaya çıktı.

Karabağlar ilçesindeki bir evden 11 Mart'ta yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için sokakta kıyafetini değiştirdiğini belirledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta kıyafet değiştiren A.A.'nın para ve altınları da aldıktan sonra taksiye binip, uzaklaştığı görüldü. Ekipler, adresini belirlediği A.A.'yı önceki gün operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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