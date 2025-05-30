İzmir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs'ta ilçedeki bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

42 güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis, zanlının O.Ç. (32) olduğunu tespit etti.

Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı, aramalarda iş yerinden çaldığı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.