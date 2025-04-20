İzmir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik ile Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ekipleri, Karabağlar ilçesinde 11 Mart'ta bir evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla aranan A.A'nın yakalanması için çalışma yürüttü.

Polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik ve araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin gizlenmek için kıyafetlerini değiştirdiği, bindiği takside ziynet eşyalarını çıkardığı anlar görülüyor.