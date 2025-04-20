Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

İzmir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabağlar ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Güvenlik kameraları, şüphelinin kaçış anlarını kaydetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik ile Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ekipleri, Karabağlar ilçesinde 11 Mart'ta bir evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla aranan A.A'nın yakalanması için çalışma yürüttü.

Polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik ve araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin gizlenmek için kıyafetlerini değiştirdiği, bindiği takside ziynet eşyalarını çıkardığı anlar görülüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.