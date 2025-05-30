İzmir'de Hırsızlık Şüphelisi 42 Güvenlik Kamerası ile Yakalandı

İzmir'de Hırsızlık Şüphelisi 42 Güvenlik Kamerası ile Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası yapılan çalışmalar sonucu, 42 güvenlik kamerası incelenerek O.Ç. isimli şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde geçen pazartesi günü bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin, polis ekiplerince 42 ayrı güvenlik kamerası incelenerek O.Ç. (32) olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçen pazartesi günü meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada toplam 42 farklı güvenlik kamerası incelendi. Kameraları inceleyerek şüphelinin kimliğinin O.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, adresini de tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelinin iş yerinden çaldığı malzemeleri de ele geçirerek, O.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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