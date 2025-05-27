İzmir'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 3 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kamerası ve kent bilgi sistemi görüntülerini inceleyen polis, zanlıların U.İ.Ö. (28) ve B.K. (20) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, tablet, bir miktar para ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.