Hırsızlık için girilen evde işlenen cinayette 5 gözaltı

İZMİR'in Konak ilçesinde Erdinç Kavurt'un (81) evine giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Lale Mahallesi 3582 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi hırsızlık amacıyla Erdinç Kavurt'un giriş kattaki dairesine girdi. Buradan gıda ürünleri çalan şüpheliler, daha sonra yatak odasında ev sahibi Erdinç Kavurt ile karşılaştı. Yaşanan arbede sırasında Kavurt, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, 2 şüpheli kendilerini dışarıda bekleyen araca binerek kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdinç Kavurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Kavurt'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler A.M.S., H.E., R.T., H.A. ve H.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.