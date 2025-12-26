Haberler

Hırsızlık için girilen evde işlenen cinayette 5 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık amacıyla eve giren şüpheliler, 81 yaşındaki Erdinç Kavurt'u bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Erdinç Kavurt'un (81) evine giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Lale Mahallesi 3582 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi hırsızlık amacıyla Erdinç Kavurt'un giriş kattaki dairesine girdi. Buradan gıda ürünleri çalan şüpheliler, daha sonra yatak odasında ev sahibi Erdinç Kavurt ile karşılaştı. Yaşanan arbede sırasında Kavurt, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, 2 şüpheli kendilerini dışarıda bekleyen araca binerek kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdinç Kavurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Kavurt'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler A.M.S., H.E., R.T., H.A. ve H.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın fiyatları çıldırdı: Son rakamı gören gözlerine inanamıyor
Bakan Kurum, COP31 Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a kritik görev
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da gözaltına alındı

O da gözaltında! Süper Lig kulünde yönetici kalmadı
Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın fiyatları çıldırdı: Son rakamı gören gözlerine inanamıyor
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı