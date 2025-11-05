Haberler

İzmir'de Hırsızlığa Karışan İki Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir otomobilden ses sistemi çaldıktan sonra kaçan iki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bazıları bulundu.

İZMİR'de, camını kırdıkları otomobilden teyp ve ses sistemi çaldıktan sonra üzerlerindeki giysileri değiştirip kaçan 2 şüpheli, 22 ayrı güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucunda polis ekipleri tarafından yakalandı..

Karabağlar ilçesinde 28 Ekim'de bir otomobilin kelebek camını kırarak 4 hoparlör, 2 tiz, 1 teyp ve 1 amfi çalan şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 22 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Polis, 2 şüphelinin çaldıkları malzemeleri plakasız bir araca taşıdıklarını, dikkat çekmemek için üzerlerindeki giysileri değiştirdiklerini ve ardından Konak yönüne kaçtıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucu görüntülerden eşkali belirlenen şüpheliler O.S. (27) ve Ö.A. (41) yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bazıları da bulundu. Şüphelilerin teyp ve amfiyi ise Buca'daki bir iş yerine sattıkları belirlendi. İş yeri sahibi hakkında, 'Suç eşyasını satın almak' suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A.'nın hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu, hırsızlıktan 3 ayrı suç dosyası olduğu ve firari olarak arandığı belirlendi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

