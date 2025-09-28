Haberler

İzmir'de Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen H.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün Cumhuriyet Mahallesi Çamurdere mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon başlatılmış, araziye gelen H.Ö. kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Operasyonda, arazide 68 kök Hint keneviri, 278 gram esrar ile ekimde kullanılan malzemelere el konulmuş, şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 0,54 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 43 fişek ele geçirilmişti.

