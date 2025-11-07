İzmir'de Hint Keneviri Yetiştiren Şahıs Tutuklandı

İZMİR'de evine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen Y.K., operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü bünyesindeki Konak Narko Alan ekipleri, bir evde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Önceki gün söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 30 gram skunk, 1 tabanca, 34 adet kenevir bitkisi, 4 LED lamba, 8 yükseltici adaptör, 1 buhar makinası, 1 vakumlama makinası, çok sayıda kilitli poşet ile çok sayıda bitki ilacı ele geçirildi. Y.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,