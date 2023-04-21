İzmir'de Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
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İzmir'in Kiraz ilçesinde bir arazide Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde bir arazide Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler Kiraz'da bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, arazide 345 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.T. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel