İzmir'de Hint Keneviri Operasyonu: 234 Kök Ele Geçirildi

İzmir'de Hint Keneviri Operasyonu: 234 Kök Ele Geçirildi
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Seferihisar'da düzenlenen operasyonda bir villada kurulan serada 234 kök Hint keneviri ve 3 kilo 745 gram esrar bulundu. O.A. adlı şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir villa içinde kurulan serada özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen 234 kök Hint keneviri ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirilirken; 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seferihisar ilçesindeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, önceki gün villaya operasyon düzenledi. Villadaki aramada; kurulan serada özel düzeneklerle yetiştirildiği belirlenen 234 kök Hint keneviri ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi. Villadaki O.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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