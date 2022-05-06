İzmir'de Hıdırellez kutlamalarında bir kişi bıçaklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'de baharın müjdecisi Hıdırellez kutlamalarında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Konak ilçesi Tepecik Mahallesi'nde dün gece Hıdırellez kutlamaları sırasında alkollü olduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eşi, iki çocuğu ve misafiriyle kutlamaları izlemeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, kavganın ortasında kaldı.

Bekle, ailesini kavgadan uzaklaştırmaya çalıştığı sırada, bıçaklandı. Özel bir araçla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekle, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, yine kutlamalar sırasında çıkan başka bir kavgada ise AK Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pekgökçen'in de kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada baldırından hafif yaralandığı öğrenildi.