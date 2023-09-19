İzmir'de helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de defnedilecek
İzmir'in Menderes ilçesinde baraja düşen helikopterde hayatını kaybeden pilotun 6 yıldır pilotluk yaptığı ve Gaziantep Sivil Havacılık Pilot Okulu mezunu olduğu belirtildi. Cenazenin yarın öğle vakti Eskişehir'de toprağa verileceği açıklandı.
ESKİŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK
İzmir'in Menderes ilçesinde baraja düşen helikopterde hayatını kaybeden Mehmet Akif Tutuk'un (29) 6 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. Bekar olan Tutuk'un Gaziantep Sivil Havacılık Pilot Okulu mezunu olduğu ifade edildi. Tutuk'un cenazesinin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel