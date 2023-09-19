İzmir'de helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de defnedilecek

İzmir'in Menderes ilçesinde baraja düşen helikopterde hayatını kaybeden pilotun 6 yıldır pilotluk yaptığı ve Gaziantep Sivil Havacılık Pilot Okulu mezunu olduğu belirtildi. Cenazenin yarın öğle vakti Eskişehir'de toprağa verileceği açıklandı.