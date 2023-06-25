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İzmir'de Helikopter Destekli Trafik Denetimi

İzmir'de Helikopter Destekli Trafik Denetimi

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İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince araç trafiğinin yoğun ve kaza riskinin yüksek olduğu güzergahlarda denetim çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda helikopter destekli olarak Kemalpaşa ve Bornova ilçelerindeki kara yollarında yapılan denetimde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince araç trafiğinin yoğun ve kaza riskinin yüksek olduğu güzergahlarda denetim çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda helikopter destekli olarak Kemalpaşa ve Bornova ilçelerindeki kara yollarında yapılan denetimde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Kurban Bayramı Tragger İzmir Güncel Haberler

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