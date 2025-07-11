İzmir'de Hazır Beton Tesisindeki Patlama Sonrası Yangın Kontrol Altına Alındı

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Karaburun ilçesindeki hazır beton tesisinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, makilik alana sıçradı ancak bölgede yapılan çalışmalarla durumu kontrol altına alındı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde hazır beton tesisindeki patlama sonucu çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mordoğan Mahallesi Kayadibi mevkisinde faaliyet gösteren hazır beton tesisinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından tesiste çıkan yangın makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter ile kara ekipleri sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Liman - Güncel
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