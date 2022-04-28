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İzmir'de hayvancılık yapan kişi barınakta ölü bulundu

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de hayvancılık yapan kişi barınakta ölü bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde barınakta ölü bulunan kişinin cesedi, otopsiye gönderildi.

İzmir'in Buca ilçesinde barınakta ölü bulunan kişinin cesedi, otopsiye gönderildi.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Naim Özlüsoylu'nun (68) bir barınakta hareketsiz yattığı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özlüsoylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede Özlüsoylu'nun bacağından birkaç saçma çıkarıldı.

Saçmaların kan kaybına neden olmadığını belirleyen ekipler, vücutta başka bir kurşun ya da kesici delici alet izine rastlamadı.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Polis, İzmir, Güncel, Haberler

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