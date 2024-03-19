İzmir'de Hayırseverler Tarafından Kahvehanede Sahur Veriliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hayırseverler tarafından ramazan ayı boyunca kahvehanede sahur veriliyor.

Ordu Caddesindeki kahvehanede, 8 yıldır yaşatılan sahur geleneği için her gece bir hayırsever bağış yapıyor.

Sahur sırasında tasavvuf müziği dinletisi sunuluyor, ilahililer söyleniyor.

Kahvehaneyi işleten Mehmet Çetin, AA muhabirine 8 yıldır her gece bir hayırseverin sahur ikramlarını karşıladığını söyledi.

Ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu yaşamak istediklerini ifade eden Çetin, "Eski yıllarda olduğu gibi ilahili tasavvuf müzikleri eşliğinde vatandaşlarımız sahur yapıyor." dedi.

Çetin, sahura 70-80 kişilik katılım olduğunu kaydederek, sahur programının sadece ihtiyaç sahiplerine yönelik olmadığını, beraber sahur yapmak isteyen herkesin katılabildiğini anlattı.