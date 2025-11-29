İzmir'de 'Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme' çalıştayı

İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme çalıştayı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziemir Şehit Mustafa Yaman İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki çalıştayda, kentteki hayat boyu öğrenme faaliyetleri değerlendirildi.

Çalıştayda hayat boyu öğrenmenin erişimi ve farkındalığının artırılması, mesleki gelişim ve istihdama katkısını güçlendirmek, sosyal ve kültürel katılımları görüşüldü.

Proje sunumları ve genel değerlendirmelerin ardından program sona erdi.

Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya'nın yanı sıra üniversite, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.