Haberler

İzmir'de Havacılık Güvenliği Konferansı Gerçekleştirildi

İzmir'de Havacılık Güvenliği Konferansı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

54'üncü ACI EUROPE Havacılık Güvenliği Komite Toplantısı, TAV Güvenlik ev sahipliğinde İzmir'de yapıldı. Toplantıya 40 Avrupa ülkesinden 100'den fazla havacılık güvenliği profesyoneli katıldı ve havacılık güvenliğinde gelişmeler ile sürdürülebilir çözümler ele alındı.

AVRUPA Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) 54'üncü Havacılık Güvenliği (AVSEC) Komite Toplantısı, TAV Güvenlik ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildi. Sektör profesyonellerini bir araya getiren toplantıda, havacılık güvenliğindeki gelişmeler ve fırsatlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

54'üncü ACI EUROPE Havacılık Güvenliği Komite Toplantısı, 40 farklı Avrupa ülkesinden 100'den fazla havacılık güvenliği profesyonelini İzmir'de buluşturdu. 13-14 Kasım'da gerçekleşen toplantıda, havalimanı güvenliğinde gelişen zorluklara yönelik etkili, yenilikçi ve insan odaklı çözümler konusundaki gelişmeler ele alındı.

TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, "ACI EUROPE Havacılık Güvenliği Komite Toplantısı, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha bağlantılı bir havacılık ekosistemi oluşturma yönündeki ortak kararlılığımızın bir yansıması. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC üyesi bir ülke olarak uluslararası havacılık güvenliği standartlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılması sürecinde aktif bir rol üstleniyor. TAV Güvenlik olarak havacılık alanında 20 yılı aşan deneyimimizle uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizler için oldukça önemli" dedi.

TAV Havalimanları, TAV Güvenlik, TAV Akademi, CMH ve Nuctech'in destekleriyle düzenlenen toplantıda, TAV Güvenlik Operasyonu Müdürü M. Emrah Erkan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uygulamalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

AVSEC, havalimanı ve havacılık güvenliği konusunda öncelikleri belirlemek, fikir üretmek, strateji ve rehberlik geliştirmek için bir düşünce kuruluşu görevi görüyor. Komite ayrıca; ekipman, prosedürler ve düzenlemeler açısından uluslararası standartların ve Avrupa mevzuatının havalimanı güvenliği üzerindeki etkisini analiz ediyor. Havacılık Güvenlik Komite tarafından geliştirilen ACI EUROPE AVSEC Stratejisi, kuruluşun havacılık güvenliği görevini yerine getirme ve havalimanı profesyonelleri ile genel havacılık sektörüne daha iyi hizmet verme çalışmalarına rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı

Babaya son veda! Dakikalarca tabutuna sarıldı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.