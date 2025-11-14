İzmir'de Havacılık Güvenliği Konferansı Gerçekleştirildi

AVRUPA Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) 54'üncü Havacılık Güvenliği (AVSEC) Komite Toplantısı, TAV Güvenlik ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildi. Sektör profesyonellerini bir araya getiren toplantıda, havacılık güvenliğindeki gelişmeler ve fırsatlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

54'üncü ACI EUROPE Havacılık Güvenliği Komite Toplantısı, 40 farklı Avrupa ülkesinden 100'den fazla havacılık güvenliği profesyonelini İzmir'de buluşturdu. 13-14 Kasım'da gerçekleşen toplantıda, havalimanı güvenliğinde gelişen zorluklara yönelik etkili, yenilikçi ve insan odaklı çözümler konusundaki gelişmeler ele alındı.

TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, "ACI EUROPE Havacılık Güvenliği Komite Toplantısı, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha bağlantılı bir havacılık ekosistemi oluşturma yönündeki ortak kararlılığımızın bir yansıması. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC üyesi bir ülke olarak uluslararası havacılık güvenliği standartlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılması sürecinde aktif bir rol üstleniyor. TAV Güvenlik olarak havacılık alanında 20 yılı aşan deneyimimizle uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizler için oldukça önemli" dedi.

TAV Havalimanları, TAV Güvenlik, TAV Akademi, CMH ve Nuctech'in destekleriyle düzenlenen toplantıda, TAV Güvenlik Operasyonu Müdürü M. Emrah Erkan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uygulamalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

AVSEC, havalimanı ve havacılık güvenliği konusunda öncelikleri belirlemek, fikir üretmek, strateji ve rehberlik geliştirmek için bir düşünce kuruluşu görevi görüyor. Komite ayrıca; ekipman, prosedürler ve düzenlemeler açısından uluslararası standartların ve Avrupa mevzuatının havalimanı güvenliği üzerindeki etkisini analiz ediyor. Havacılık Güvenlik Komite tarafından geliştirilen ACI EUROPE AVSEC Stratejisi, kuruluşun havacılık güvenliği görevini yerine getirme ve havalimanı profesyonelleri ile genel havacılık sektörüne daha iyi hizmet verme çalışmalarına rehberlik etmeyi amaçlıyor.