İzmir'de Hava Sıcaklığı Rekor Seviyeye Ulaştı belediye başkanından uyarı geldi

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, İzmir'de 43,2 dereceye ulaştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları saat 15.10 itibarıyla Aydın'da 43,5, İzmir'de 43,2, Manisa'da 41,6, Denizli'de 40,4 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bu verilerle en yüksek sıcaklığın 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kaydedildiği İzmir'de ölçüm yapılan 85 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İzmir'in bazı ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Buca ve Bornova'da 43,5 ve Karşıyaka'da 43,3 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşılırken Urla Uzunkuyu'da termometreler 44,6 dereceyi gösterdi.

Rekor sıcaklığın kaydedildiği kentte bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı.

Dışarı çıkmak durumunda kalan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

Kemeraltı Çarşısı'nda bir kafede çalışan Sedef Toprak, bugün havanın sıcak olacağının bilinmesi nedeniyle insanların dışarı çıkmadığını, çarşıdaki insan hareketliliğinin azaldığını söyledi.

Bu durumun satışlara da yansıdığını anlatan Toprak, sıcak havada çalışmanın kendilerini de zorladığını dile getirdi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı açıklamada yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlardan bugün gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını isteyerek, "Belediyemiz bünyesindeki engelli, hamile, kronik hastalıkları bulunanlar öncelikli olmak üzere bedenen sahada çalışan personelimize zorunlu olmadıkça saha çalışması yaptırılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dönercilerin sıcak mesaisi

Aydın'da da bunaltan hava nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar, gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Sıcak havaya rağmen ateş karşısında çalışmak durumunda olanlar ise en zor mesai günlerinden birini geçirdi.

Kentte dönercilik yapan Necmettin Şimşek, çoğu insanın dayanamadığı bir sıcaklıkta çalıştığını belirterek, "Burası hamam gibi ekmek davası olduğundan, yapacak bir şey yok dayanıyoruz." dedi.

Döner ustası Özgür Yılmaz da sık sık soğuk su içerek serinlemeye çalıştığını belirterek, "Klimalarla filan bugünü geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Germencik Belediyesi de sahada çalışan işçilerine öğleden sonra idari izin verdi.

Manisa'da da bazı meydanlarda kurulu bulunan termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği gözlendi.

Kent merkezinde sıcak hava nedeniyle işlek cadde ve bulvarlarda sakinlik yaşandı. Bunaltıcı havaya rağmen dışarıya çıkanlar ağaç gölgelerinde sıcak havadan korunmaya çalıştı

Döner ustası Öztürk Hamdi İkilik, Manisa'yı uzun zamandır bugünkü kadar sıcak görmediğini belirterek, "Dışarda hissedilen 45, döner tezgahında hissettiğim ise 55 derece. Gerçekten çok zor." dedi.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor.