İzmir'de hastanede polisi ve güvenlik görevlilerini darbeden şüphelilerden 1'i tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir hastanede görevli polisi ve güvenlik görevlilerini darbettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir hastanede görevli polisi ve güvenlik görevlilerini darbettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde 9 Nisan'da hastane polisi ile 4 güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, E.B.G. adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine yakınlarını getiren kişiler, hastanede görevli polis memuru ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, araya girmek isteyen 3 güvenlik görevlisi ile polis memuru darbedilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.