İzmir'de hastane polisine saldıranlar kameralara yansıdı: 1 tutuklama

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları ile polis arasında çıkan tartışmada 2'si kadın 4 kişi, polis ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İZMİR'de, 2'si kadın, 4 hasta yakınının hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Olay, 9 Nisan günü saat 06.30 sıralarında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde meydana geldi. Hasta yakını 2'si kadın, 4 kişi ile hastane polisi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada, hasta yakınları polise saldırdı. Hastanenin özel güvenlik görevlileri F.Ç., Ö.Ç., K.V. ve A.Y. olaya müdahale etti. Hasta yakınları, güvenlik görevlilerine de saldırıda bulundu. Özel güvenlik görevlisi F.Ç.'nin parmağı kırıldı, diğer güvenlik görevlileri de hafif yaralandı.

Dün, polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ekrem Batuhan G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.