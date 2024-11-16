Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden bebeğin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada üç şüpheliden ikisi tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bu serbest bırakma kararına itiraz etti.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen bir bebeğin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki bir apartmanda 12 Kasım'daki haşere ilaçlamasının ardından bazı vatandaşların etkilendiği bir bebeğin ise yaşamını yitirdiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından bir şüphelinin serbest bırakılmasına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ili Konak ilçesinde bulunan binanın haşerelere karşı ilaçlanması sonrasında binada ikamet etmekte olan bir yaşındaki Toprak Altay Kınalı'nın 14.11.2024 tarihinde hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde AFAD ekiplerince yapılan incelemede binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin meskun mahalde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğu tespit edilmiştir. İlaçlamayı gerçekleştiren şirket sahibi ile ilaçlama şirketine aracılık ettiği tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi "Kimyasal madde kullanarak olası kastla öldürme" suçundan tutuklanmış, bir şüpheli ise aracılık ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Karara serbest bırakılma yönünden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmiş olup, soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı

İki kızın evde ölü bulunduğu facianın arkasından kahreden detay çıktı

 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği soruya net yanıt verdi: Çıkış yakındır

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil
Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında

5 çocuk annesi kadının yeni doğan bebeğine yaptığı kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.