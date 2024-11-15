Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebeğin Ölümü: 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebeğin Ölümü: 2 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bir bebek zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın sorumluları olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir dairede tahtakurusuna karşı yapılan ilaçlama sonrası dün sabah alt ve üst katlarda yaşayanların zehirlenerek hastaneye kaldırılması ve 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ilaçlamadan etkilenen apartman sakini üniversite öğrencisi G.U, Alsancak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişiden bebeğin annesi ve babası taburcu edilmişti.

İlaçlama yapan ziraat mühendisi ve yardımcısıyla işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı

İki kızın evde ölü bulunduğu facianın arkasından kahreden detay çıktı

 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği soruya net yanıt verdi: Çıkış yakındır

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil
Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

Bebeğini tiner içirerek öldüren annenin rezilliği bununla da sınırlı değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76 bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı? Hangisi Neşet Ertaş'ın türkülerinde geçen bir söz değildir? Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını SON BÖLÜM izle! Mike Tyson Jake Paul maçı bu gecemi, yarın gece mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.