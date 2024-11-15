İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Haber: Tenzile AŞÇI Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmana yapılan haşere ilaçlaması sonrasında zehirlenerek yaşamını yitiren 1 yaşındaki bebeğin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir apartmanda haşere ilaçlanması sonrası rahatsızlanan bir bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi ve babası da ilaçlamadan etkilenirken, zehirlenerek yaşamını yitiren 1 yaşındaki erkek bebeği T. A. K. için Kahramanlar Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaza namazına bebeğin anne ve babası, akrabaları ve komşuları katıldı. Bebek T. A. K.'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.