İzmir'de Hapis Cezası Olan ve Şüpheli Kişilere Yönelik Operasyon

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İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlarla ilgili şüpheli olarak aranan 114 kişi, 96 adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlarla ilgili şüpheli olarak arananlara yönelik 96 adrese operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yürüttü.

Eş zamanlı 96 adrese gerçekleştirilen operasyonda 346 polis görev aldı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan şüpheli olarak aranan 114 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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