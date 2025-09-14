Haberler

İzmir'de Hapis Cezası Bulunan İki Firari Hobi Bahçesinde Yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, hobi bahçesindeki evde yakalandı. A.K. 14 yıl, C.H. ise 20 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hobi bahçesindeki evde yakalandı.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 2 firarinin Altıntepe Mahallesi'nde bulunan hobi bahçesindeki bir evde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve baskın düzenleyen ekipler, A.K. (67) ve C.H'yi (38) yakaladı.

A.K'nin "yağma" suçundan 14 yıl, C.H'nin ise "yağma", "kasten yaralama" ve "başkasına ait banka veya kredi kartı bilgilerini izinsiz kullanma" suçlarından 20 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

