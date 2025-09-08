Haberler

İzmir'de Halk Oyunları Gösterileri ve Konserler İptal Edildi

İzmir Valiliği, Balçova'daki polis merkezine yönelik saldırı nedeniyle halk oyunları gösterileri ile mehteran ve bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İzmir Valiliği, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırı nedeniyle halk oyunları gösterileri ile mehteran ve bando konserlerini iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Balçova ilçemizdeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine yapılan menfur saldırı nedeniyle, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 103. Yıl Dönümü Kutlama Programı içerisinde yer alan, halk oyunları gösterileri ile mehteran ve bando konserleri iptal edilmiştir."

