İzmir'de Halk Oyunları Gösterileri ve Konserler İptal Edildi

HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ İLE MEHTERAN VE BANDO KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir Valiliği, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırı nedeniyle halk oyunları gösterileri ile mehteran ve bando konserlerini iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Balçova ilçemizdeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine yapılan menfur saldırı nedeniyle, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 103. Yıl Dönümü Kutlama Programı içerisinde yer alan, halk oyunları gösterileri ile mehteran ve bando konserleri iptal edilmiştir."

