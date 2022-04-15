İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yasa dışı kenevir ekimi suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. Ödemiş ilçesinde, yine kenevir ekme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. de Kiraz ilçesinde yakalandı.

Haklarında hırsızlık suçlarından hapis cezası bulunan H.K, S.Ç, F.Ç. ve N.V. de gözaltına alındı.

Konuttan silahla yağma suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ise Foça ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Münir Karaloğlu, Jandarma, Kenevir, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title