İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler

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İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

AA - Ali Korkmaz - Güncel
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İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İzmir'de 2016'dan beri aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İzmir'de 2016'dan beri aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince siber suçların önlenmesi, suç faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde hakkında toplam 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. yakalandı.

"Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme satma", "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama", "mühürde sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2016'dan bu yana aranan C.S, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Korkmaz - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele İzmir Emniyet Müdürlüğü Banka İzmir Güncel Haberler

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