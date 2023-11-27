İzmir'de Hafta Boyu Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hafta sonu etkili olan sağanak yağıştan sonra İzmir'de bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sağanak yağışın yarından (salı) itibaren tekrar etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hafta sonu etkili olan sağanak yağıştan sonra İzmir'de bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sağanak yağışın yarından (salı) itibaren tekrar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 günlük hava durumu raporuna göre; Pazartesi (bugün) İzmir'de sağanak yağış yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşerken, en yüksek 13 dereceyi görecek. Salı gününden itibaren ise tekrar sağanak yağışın etkili olması ve tüm hafta boyu sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, hava sıcaklıkları da yükselecek. Pazartesi günü 13 derece olan en yüksek sıcaklık cuma gününe kadar 20 dereceye kadar yükselecek. En düşük sıcaklık ise 5 dereceden 14 dereceye kadar çıkacak.