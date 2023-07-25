İzmir'de Hafriyat Kamyonu ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

F.Y. (52) idaresindeki 35 EZ 436 plakalı hafriyat kamyonu ile E.Y'nin (36) kullandığı 35 BDL 028 plakalı motosiklet, İzmir Çevre Yolu Örnekköy yol ayrımında çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.