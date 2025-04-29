İzmir'de Hafriyat Alanında Çıkan Yangın 17 Saatte Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde moloz, hafriyat ve evsel atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın 17 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Uzundere Mahallesi'nde hafriyat, moloz ve evsel atıkların olduğu alanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeden yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan görülürken, söndürme çalışmaları başladı. Alevlerin alanın yanındaki makilik bölgeye sıçramaması için çalışan itfaiye ekipleri bugün saat 11.00 sıralarında yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.