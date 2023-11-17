İzmir'de hafif ticari araçtaki saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde motosikletle yapılan takip sonucu hafif ticari araçtaki 1 kişinin öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde motosikletle yapılan takip sonucu hafif ticari araçtaki 1 kişinin öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, 13 Kasım'daki silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Seferihisar'da yakalanan ve olayda tabancayla ateş açan zanlı Ö.M. ile bu kişinin kaçmasına yardım ve yataklık ettikleri suçlamasıyla yakalanan S.B. (37), M.D. (24), K.G. (28) ve K.T'nin (23)polisteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden S.B'nin suç örgütü elebaşılığı yaptığı, Ö.M, M.D, K.G. ve K.T'nin "kasten öldürme", "kasten yaralama", "uyuşturucu ve silah ticareti" ile "silahlı tehdit" gibi olaylara karıştıkları tespit edildi.

Olay

Buca'da 13 Kasım'da Kozağaç Mahallesi'ndeki çıkmaz sokağa giren 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca, motosikletten ateş açılmış, araçtaki Çağatay A. (25) hayatını kaybetmiş, kardeşi A.A. ile E.G. yaralanmıştı.

Motosiklet sürücüsünün, hafif ticari aracı çıkmaz sokağa girmeden önce bir süre takip ettiği belirlenmişti.

Polis, 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsünü inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren ve motosikleti kullanan kişinin Ö.M. (26) olduğu tespit etmiş, şüpheli 14 Kasım'da Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalanmıştı.