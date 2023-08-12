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İzmir'de hafif ticari araçla elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.O. yönetimindeki 34 BC 134 plakalı hafif ticari araç, Halil Ay'ın (76) kullandığı elektrikli motosiklet ile Ocaklı Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Halil Ay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araç sürücüsü M.O, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Tragger Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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