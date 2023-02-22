İzmir'de hafif ticari aracın dereye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler İzmir'in Bayraklı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 8 metrelik yükseklikten dereye düşen hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi hafif yaralandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 8 metrelik yükseklikten dereye düşen hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, D.K. (33) yönetimindeki 35 KD 4360 plakalı hafif ticari araç Anadolu Caddesinde seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Araç bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metrelik yükseklikten Doğançay Deresi'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan D.K. ve eşi L.K'in (32) hafif yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Güncel Kaynak: AA / Metin Aydemir İtfaiye Tragger İzmir Güncel Haberler

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