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Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İzmir-Ankara karayolu Çambel mevkisinde, N.T'nin (51) kullandığı 35 APR 479 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Kimliği henüz öğrenilemeyen 30 yaşlarındaki erkek şahıs, çarpmanın etkisiyle karşı şeride savruldu.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü N.T. ifadesi alınmak üzere Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

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