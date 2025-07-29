İzmir'de Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı
İzmir Çevre Yolu'nda A.D. yönetimindeki hafif ticari araç, Limontepe Kavşağı'nı geçtikten sonra kontrolü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
İzmir'de hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu aracın sürücüsü yaralandı.
A.D. yönetimindeki 35 PBL 82 plakalı hafif ticari araç, İzmir Çevre Yolu'nda seyrederken Limontepe Kavşağı'nı geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel