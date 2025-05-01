İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

İzmir'de Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Yaralı

İzmir'de Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki iki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda sürücü ve bir otomobildeki yolcu hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki iki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.E'nin (21) kullandığı 35 CGG 602 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Paşa Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına park edilen 34 KHR 009 ve 06 DCP 28 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada sürücü A.E. ile 34 KHR 009 plakalı otomobildeki U.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü A.E., söz konusu bulvarda ilerlerken, aynı yönde giderken sol şeride geçip 1367 Sokak'a dönüş yapan bir taksiye çarpmamak için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.