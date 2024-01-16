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İzmir'de güzellik merkezinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde bir güzellik merkezinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A, Sercan Ç'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde güzellik merkezinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.A. (45) eşi B.A'nın sahibi olduğu Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki güzellik merkezine geldi.

Burada M.A. ile iş yerinde çalışan Sercan Ç. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Sercan Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sercan Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sercan Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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