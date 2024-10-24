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İzmir'de Güvenlik Görevlisine Bıçaklı Saldırı

İzmir'de Güvenlik Görevlisine Bıçaklı Saldırı
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Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi Muhammet S., T.Ö. ve U.F. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından saldırganlar kaçmak isterken, polis tarafından yakalandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi Muhammet S. (34), T.Ö. (15) ve U.F. (15) tarafından bıçaklandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Muhammet S., sürekli olay çıkardıklarını öne sürdüğü T.Ö. ve U.F.'yi dışarı çıkarmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammet S. sol bacağından 3 bıçak darbesiyle yaralandı. T.Ö. ve U.F. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Olay sonrası yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, T.Ö. ve U.F.'nin kaçtığı, çevredekilerin güvenlik görevlisine yardım ettiği de görüldü.

Görüntülerden kimleri tespit edilen 2 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ( DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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