İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 kişi, yoldan geçen bir arabaya pusu kurup tabancayla ateş etti. 1 kişinin yaralandığı olayda silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de güpegündüz sokak ortasında silahlı pusu: O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 kişi, yoldan geçen bir arabaya pusu kurup tabancayla ateş etti. 1 kişinin yaralandığı olayda silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. ve M.Ç. adlı 2 kişi, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişilerin bulunduğu otomobilin önünü bir araç ile kesti. Yavaşlayan otomobile doğru ateş eden şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Meydana gelen olayda otomobilde bulunan H.S. tabancayla vurularak yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralanan H.S. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen silahlı pusu, çevredeki iş yerlerinin kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin gelen otomobilin yolunu kestiği, 2 kişinin otomobile doğru ateş edip kaçtığı, otomobilin durduğu ve duran otomobilin içerisinden bir kişinin koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.